صحة غزة: ارتفاع ضحايا التجويع في قطاع غزة إلى 367 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل ست حالات وفاة جديدة بينهم طفل بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 367 شهيدا، من بينهم 131 طفلا".

وأشارت إلى أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل (IPC) بتاريخ 22 أغسطس الماضي، سُجّلت 89 حالة وفاة، من بينهم 16 طفلا.

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر طبية، بارتفاع حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ فجر الثلاثاء، إلى 112 شهيدا، من بينهم 24 شهيدا من منتظري المساعدات.

وأفادت المصادر الطبية "أن 36 شهيدا وصلوا إلى مستشفى الشفاء، و5 شهداء إلى عيادة الشيخ رضون، و13 شهيدا إلى مستشفى الأهلي العربي المعمداني، و12 شهيدا إلى مستشفى العودة، و6 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، و40 شهيدا إلى مستشفى ناصر".

يشار إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بلغت أكثر من 63 ألف قتيل، وحوالي 161 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.