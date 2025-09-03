وأضاف "هذه أيضا رسالة إلى جميع أعدائنا، أينما كانوا - نحن نراقبكم في جميع الأوقات وفي كل موقف".

وقالت وزارة الدفاع إن القمر الاصطناعي أطلق من موقع لم يكشف عنه الثلاثاء، وبدأ في الإرسال وخضع لسلسلة من الاختبارات الأولية.

وأضافت أنه بمجرد أن يصبح فعالا وجاهزا للخدمة، سيتم نقل قيادته إلى وحدة الاستخبارات البصرية والجغرافية-المكانية في الجيش.

وجاء إطلاق قمر التجسس بعد شهرين من حرب بدأتها إسرائيل على إيران واستمرت 12 يوما واستهدفت مواقع نووية وعسكرية إيرانية ومناطق سكنية.

وقال رئيس مديرية البحث والتطوير بوزارة الدفاع، دانيال غولد، إنه تم جمع أكثر من 12000 صورة فضائية للأراضي الإيرانية من أجل توجيه الضربات.

وبدوره أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية، بوعز ليفي، إن العملية "أكدت أن امتلاك قدرات مراقبة متقدمة في منطقتنا أمر بالغ الأهمية لتحقيق التفوق الجوي والأرضي".