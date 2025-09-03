ماذا حصل قرب منزل نتنياهو؟

A + A -

انطلقت صباحا في مدينة القدس سلسلة احتجاجات بقيادة عائلات الجنود الإسرائيليين المختطفين للمطالبة بالضغط على الحكومة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، بحسب "روسيا اليوم".

وأضرم المتظاهرون النار في حاويات القمامة المحيطة في منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما اشتعلت نيران في سيارة متوقفة في الشارع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية :"إن المتظاهرين أضرموا النار في محيط منزل نتنياهو، في رسالة ضغط لدعوته إلى وقف الحرب والتقدم نحو تسوية تشمل صفقة تبادل الأسرى".

وتحصن بعض المحتجين على سطح المكتبة الوطنية، فيما انطلق موكب احتجاجي إلى وسط المدينة، وفي الوقت نفسه، تستعد الشرطة لمنع إغلاق الطريق السريع رقم 1 وسط تحذيرات من تصعيد التظاهرات.