عبر 140 طائرة... كيف نجحت إسرائيل في اغتيال أبرز شخصيّة عسكريّة إيرانيّة؟

ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية كشفت كيف استطاعت إسرائيل من إغتيال قائد فيلق الجوّ والفضاء في الحرس الثوري الإيراني الجنرال علي حاجي زاده، في حزيران الماضي، من خلال تنفيذ خدعة عبر استخدام الطائرات.

وأشارت الصحيفة الإسرائيليّة، إلى أنّ حاجي زاده غادر إجتماعاً طارئاً في مخبأ قيادة جناحه الجويّ، بعدما اعتقد أن التهديد بهجوم إسرائيلي لم يكن سوى "خدعة".