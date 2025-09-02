living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عبر 140 طائرة... كيف نجحت إسرائيل في اغتيال أبرز شخصيّة عسكريّة إيرانيّة؟

2
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوتالإسرائيلية كشفت كيف استطاعت إسرائيل من إغتيال قائد فيلق الجوّ والفضاء في الحرس الثوري الإيراني الجنرال علي حاجي زاده، في حزيران الماضي، من خلال تنفيذ خدعة عبر استخدام الطائرات.

وأشارت الصحيفة الإسرائيليّة، إلى أنّ حاجي زاده غادر إجتماعاً طارئاً في مخبأ قيادة جناحه الجويّ، بعدما اعتقد أن التهديد بهجوم إسرائيلي لم يكن سوى "خدعة".
 
ووفق الصحيفة، أمر قائد سلاح الجوّ الإسرائيلي تومر بار، بتنفيذ خدعة غير مسبوقة، حيث قامت 140 طائرة إسرائيلية بإضاءة أنظمة "التعرّف على الصديق أو العدوّ" الخاصة بها في وقت واحد، لتظهر فجأة على شاشات الرادار  الإيرانية.
 
وأضافت "يديعوت أحرونوت: "بمجرد أن تلقى الجنرال حاجي زاده الخبر، عاد على الفور مع مجموعته إلى المخبأ، معتقداً أن الهجوم وشيك، وهو ما حدث بالفعل، فبعد دقائق قليلة من عودتهم، تم إطلاق قنابل خارقة للتحصينات على المخبأ، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً".
 
وأفادت الصحيفة الإسرائيليّة أنّ "هذا النجاح كان تتويجاً لجهود استخباراتية طويلة الأمد، حيث كشفت تقارير إيرانية، أن إسرائيل اكتشفت "الحلقة الأضعف" في منظومة الحماية الإيرانية، وهي الحراس الشخصيون للمسؤولين، حيث أدى استخدامهم المتهور للهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تمكين الوحدة 8200 الإسرائيلية من تعقبهم". 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout