حشد غاضب يحرق امرأة حتى الموت.. في هذا البلد!

أعلنت الشرطة النيجيرية أن امرأة أُحرقت حيّة في نهاية الأسبوع الماضي في ولاية النيجر (وسط) على أيدي حشد من المسلمين الغاضبين بعدما اتّهموها بإهانة النبي محمد.



وقال المتحدث باسم شرطة ولاية النيجر واسيو أبيودون، في بيان إنّ المرأة "أُحرقت حيّة" يوم السبت خلال "هجوم جماعي" في منطقة كاسوان-غاربا في مقاطعة ماريغا، مشيرا إلى أن المهاجمين اتّهموها بسبّ النبي محمد.

وأشار الى أنّ الضحية بائعة طعام تدعى أمايي وتنحدر من ولاية كاتسينا في شمال غرب البلاد.



وشدّد المتحدث على أن "الشرطة تدين أيّ عمل من أعمال عدالة الغوغاء وتحضّ السكان على التزام الهدوء" بينما تواصل البحث عن المهاجمين.



وفي نيجيريا تطبّق 12 ولاية ذات غالبية مسلمة الشريعة الإسلامية التي تعاقب من يسبّ الرسول بالقتل.



وفي كثير من الحالات، يُقتل المتّهمون بسبّ النبي على أيدي حشود غاضبة من دون المرور بالإجراءات القضائية.