الحوثيون شيّعوا رئيس الوزراء ومسؤولين سقطوا في الضربة الاسرائيلية

شيّع الحوثيون اليوم رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي ووزراء آخرين ومسؤولين، سقطوا في الضربة الإسرائيلية على صنعاء الأسبوع الماضي، وسط حشود شعبية في العاصمة.

وبدأت مراسم التشييع في جامع الشعب بميدان السبعين في صنعاء حيث أقيمت الصلاة قبل أن يُحمَل 12 جثمانا على الأكتاف وسط الحشود، ورافقت عروض عسكرية مراسم التشييع.

وألقى القائم بأعمال رئيس الوزراء محمد مفتاح الذي تم تكليفه السبت، كلمة خلال التشييع، لافتا الى أن "تسعة وزراء في الحكومة ومدير مكتب رئاسة الوزراء وسكرتير مجلس رئاسة الوزراء قتلوا في الضربة الى جانب الرهوي".

وقال مفتاح: "لا قلق على أداء الجهاز الحكومي، ودماء الشهداء تعطينا الحافز والإصرار".

وشاركت حشود شعبية في التشييع، وفق ما أظهر البث التلفزيوني لقناة "المسيرة" التي ذكرت أن الجثامين دُفنت في "روضة الشهيد الصماد" في صنعاء.