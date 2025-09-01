ولي العهد السعودي عرض مع نائب الرئيس الفلسطيني المستجدات في غزة

A + A -

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ في قصر اليمامة اليوم في الرياض، مستجدات الأوضاع في غزة وعلى الساحة الفلسطينية.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية، بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.

وحضر اللقاء عن الجانب السعودي، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

وعن الجانب الفلسطيني، حضر مستشار الرئيس عباس الدكتور مجدي عبد الرحمن الخالدي، مستشار نائب الرئيس اللواء رسلان زكي أحمد شيخ إبراهيم ورئيس ديوان نائب رئيس دولة فلسطين آية جمال محيسن.