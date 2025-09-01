living cost indicators
ترامب لنتنياهو: للإستمرار في القتال "بكامل القوة"!

قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض طرح اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس على التصويت داخل الحكومة الأمنية، مؤكداً أن "المقترح غير مطروح على الطاولة"، ومشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حثّه على عدم قبوله.

وأضافت الصحيفة: "جاء موقف نتنياهو خلال جلسة لـ"الكابينات" في تل أبيب استمرت نحو ست ساعات، تركزت بشكل أساسي على خطط الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة".

وأردفت الصحيفة:"ضغط وزراء من اليمين المتشدد من أجل التصويت على رفض الاتفاق، فيما أيّد رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، وعدد من الوزراء قبول المقترح الذي أعلنته حماس في 18 آب. وينص الاتفاق على إطلاق سراح عشرة أسرى إسرائيليين أحياء وإعادة جثامين 18 آخرين، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين ونحو ألف معتقل من غزة، إضافة إلى هدنة لمدة 60 يوماً تُستكمل خلالها المفاوضات بشأن بقية الأسرى".
 
وتابعت: "شدد نتنياهو في الاجتماع على أن "أي اتفاق جزئي غير ذي صلة"، مؤكداً أن الانسحاب من مناطق سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في القطاع سيكون "ثمناً باهظا". مشيرةً ان نتنياهو أبلغ الوزراء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نصحه "برفض أي اتفاق جزئي" والاستمرار في القتال "بكامل القوة".
