اعتقال ومصادرة.. خطة بن غفير لصد أكبر أسطول بحري متجه لغزة

1
SEPTEMBER
2025
قدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، خطة تهدف إلى وقف أكبر أسطول مخطط له على الإطلاق للإبحار إلى غزة، الذي يضم 50 سفينة تحمل ناشطين من 44 دولة.

وعرض بن غفير خطته على مجلس الوزراء، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وفقا لصحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية.

واعتبر بن غفير أن الأسطول "سيعتبر محاولة لتقويض سيادة إسرائيل ودعم حماس في غزة"، وقال: "تحدد الخطة المقترحة تدابير تعزز موقف إسرائيل الثابت في حماية حدودها وضمان أمنها القومي".

وبموجب المقترح، سيتم اعتقال واحتجاز جميع الناشطين بالأسطول في سجني كتسيعوت ودامون الإسرائيليين، المستخدمين لاحتجاز "الإرهابيين"، في ظروف صارمة تخصص عادة للسجناء الأمنيين.

وحسب خطة الوزير اليميني المتطرف، سيحتجز النشطاء لفترات طويلة، ويحرمون من امتيازات مثل التلفزيون والراديو والطعام الخاص.

وقال بن غفير: "لن نسمح للأفراد الذين يدعمون الإرهاب بالعيش في رفاهية. سيواجهون العواقب الكاملة لأفعالهم".

كما اقترح بن غفير مصادرة جميع السفن المشاركة في الأسطول، وإعادة استخدامها من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وأبحر أسطول من السفن المحملة بالمساعدات نحو غزة، انطلاقا من برشلونة، الأحد، بهدف كسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على القطاع المحاصر وتسليم شحنات من الغذاء والإمدادات الإنسانية الأخرى.

وتجمع آلاف المؤيدين في ميناء برشلونة لتوديع السفن، ولوح كثير منهم بالأعلام الفلسطينية مرددين هتافات مثل "فلسطين حرة"، و"هذه ليست حربا إنها إبادة جماعية".

وألقى منظمو الأسطول باللوم على زعماء العالم لتقاعسهم عن الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات، بعد أن قال مرصد عالمي للجوع إن جزءا من غزة يعاني المجاعة.

وأوضحت عضو اللجنة التوجيهية للأسطول ياسمين عكار، أن المزيد من السفن التي ستنطلق من اليونان وإيطاليا وتونس ستنضم إلى الحملة.

Skynews
