الأونروا تحذر: "تسونامي إنساني" حال اجتياح إسرائيل لغزة

حذر المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة، عدنان أبو حسنة، الخميس، من حدوث ما وصفه بـ"تسونامي إنساني" حال إقدام إسرائيل على اجتياح مدينة غزة.

وقال أبو حسنة في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية" إننا "سنكون أمام تسونامي إنساني في حال أي اجتياح إسرائيلي لغزة"، مضيفا أنه "لا مكان لأهالي غزة النزوح إليه.. ونحذر من كارثة".

وأشار إلى أن "الأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على تلبية احتياجات أهالي القطاع".

كما شدد على أن "المجاعة باتت تسيطر على معظم مناطق القطاع وتشتد بمدينة غزة"، معتبرا أن "إسرائيل تعيش حالة إنكار للمجاعة والقتلى المدنيين".

ولفت أبو حسنة إلى أن "بعض المساعدات الغذائية فسدت بعد انتظار طويل على المعابر"، مضيفا: "لدينا مساعدات تنتظر على المعابر كافية للقطاع لمدة 3 شهور".

ويستعد الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع، رغم دعوات دولية لإسرائيل لإعادة النظر في الأمر بسبب المخاوف من أن تؤدي العملية إلى خسائر بشرية كبيرة.

ويصف مسؤولون إسرائيليون مدينة غزة بأنها آخر معاقل حركة حماس.

وتُقدر الأمم المتحدة أن الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة الذين يزيد تعدادهم على مليوني نسمة، اضطروا للنزوح مرة واحدة على الأقل خلال نحو عامين من الحرب هربا من القصف والموت..

وتقول السلطات الصحية في القطاع إن أكثر من 62 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي.