تسمم جماعي يُغلق أبواب سلسلة مطاعم معروفة!

A + A -

أصدرت المحكمة التجارية في الرياض حكما يقضي بافتتاح إجراء التصفية لشركة "أساسيات الغذاء للتجارة"، المالكة لسلسلة مطاعم "هامبرغيني"، وفق ما أعلنه أمين الإفلاس السعودي مبارك العنزي.

ودعا العنزي الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ الإعلان.

وهذا القرار يأتي بعد نحو خمس سنوات من خطط طموحة للشركة تضمنت طرح 20% من أسهمها في سوق "نمو" وافتتاح 20 فرعا جديدا خلال عام 2020. غير أن مسيرتها تعثرت عام 2024 إثر حادثة تسمم غذائي جماعية في الرياض أسفرت عن وفاة شخص وإصابة أكثر من 70 آخرين.

وكشفت التحقيقات حينها أن السبب يعود إلى بكتيريا "كلوستريديوم بوتولينوم" في منتج المايونيز، ما دفع

وزارة البلديات والإسكان إلى إغلاق فرع "هامبرغيني" في الرياض وسحب المنتج من الأسواق ووقف إنتاجه.

وعلى الرغم من أن الأسباب التفصيلية للإفلاس لم تُكشف بعد، فإن واقعة التسمم أثرت بشكل كبير على سمعة الشركة واستمرارية أعمالها.

ويأتي هذا القرار ضمن نظام الإفلاس السعودي، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع الشركات المتعثرة بحماية حقوق الدائنين، وإتاحة خيار إعادة الهيكلة أو التصفية بما يعزز الشفافية والاستقرار في السوق. (روسيا اليوم)