غوتيريش يتحدث عن احتلال مدينة غزة.. ويحذر من "كارثة"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل إلى الامتناع عن السيطرة على مدينة غزة وسط مخاوف من كارثة إنسانية.

وقال غوتيريش في منشور على منصة إكس الخميس: "يواجه المدنيون في غزة تصعيدا مميتا آخر، إعلان إسرائيل عن نيتها احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة جديدة وخطيرة".

وتابع: "سيجبر مئات الآلاف من المدنيين على الفرار مرة أخرى، مما يدفع العائلات إلى خطر أعمق، هذا يجب أن يتوقف. لا يوجد حل عسكري للصراع".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أمر الجيش بالسيطرة على مدينة غزة، حيث يعتقد أن حوالي مليون شخص يعيشون في المدينة.

ويوم الأربعاء، أعلن متحدث عسكري أن الاستعدادات جارية لإجلاء سكان المدينة المخطط له، وقال إنه تم اتخاذ ترتيبات لإقامة مراكز للمساعدات الإنسانية وتم تسليم الخيام.

لكن منظمات الإغاثة لطالما حذرت من الظروف الكارثية في جنوب المنطقة الساحلية.

وقال غوتيريش إن "مستويات الموت والدمار في غزة لا مثيل لها في الآونة الأخيرة".

وأضاف: "غزة مليئة بالركام، بالجثث، بأمثلة على ما قد يكون انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "نحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار. يجب إطلاق سراح الرهائن على الفور، ويجب أن تتوقف المعاملة الفظيعة التي أجبروا على تحملها".

كما أصر على أن على إسرائيل "التزامات واضحة" في غزة: ضمان توفير "الغذاء والماء والدواء وغيرها من الضروريات"، و"الموافقة على وتسهيل وصول إنساني أكبر بكثير" و"حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني في الحرب في غزة، وفقا لأرقام من وزارة الصحة التي تديرها حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

واندلع الصراع في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.