بعد الإنزال الجوي.. كاتس: "قواتنا تعمل ليل نهار"!

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أنّ القوات الإسرائيلية تعمل "ليل نهار" وفي كل مكان يقتضيه أمن البلاد، في إشارة إلى عمليات عسكرية متواصلة في سوريا ومناطق أخرى.

وجاء كلام كاتس عبر منصة "إكس"، عقب تقارير عن عملية إنزال جوي إسرائيلية ليل الأربعاء في موقع عسكري قرب دمشق، بعد استهدافه بسلسلة غارات جوية.

وقال: "قواتنا تعمل في جميع ميادين القتال ليل نهار، من أجل أمن إسرائيل"، من دون أن يقدّم مزيدًا من التفاصيل.