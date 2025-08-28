living cost indicators
بعد الإنزال الجوي.. كاتس: "قواتنا تعمل ليل نهار"!

28
AUGUST
2025
صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أنّ القوات الإسرائيلية تعمل "ليل نهار" وفي كل مكان يقتضيه أمن البلاد، في إشارة إلى عمليات عسكرية متواصلة في سوريا ومناطق أخرى.

وجاء كلام كاتس عبر منصة "إكس"، عقب تقارير عن عملية إنزال جوي إسرائيلية ليل الأربعاء في موقع عسكري قرب دمشق، بعد استهدافه بسلسلة غارات جوية.
 
وقال: "قواتنا تعمل في جميع ميادين القتال ليل نهار، من أجل أمن إسرائيل"، من دون أن يقدّم مزيدًا من التفاصيل.
 
من جهتها، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أنّ عملية الإنزال الجوي بجبل مانع جنوب غربي دمشق استهدفت قاعدة دفاع جوي، كانت تُستخدم من قبل قوات إيرانية في عهد الرئيس السوري السابق  بشار الأسد.
 
أما مصادر "سكاي نيوز عربية"، فأشارت إلى أنّ قوات سورية عثرت الثلاثاء الماضي على أجهزة مراقبة وتنصّت في الموقع، وأثناء محاولتها التعامل معها، شنّت إسرائيل هجومًا جويًا أدى إلى مقتل 7 جنود سوريين.
وأضافت المصادر أنّه "عند محاولة الجنود السوريين تدمير هذه الأجهزة، استهدفتهم المقاتلات الإسرائيلية بشكل مباشر عبر عدة غارات".
 
في السياق نفسه، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين في الجيش السوري قولهما إن وحدة إسرائيلية نفذت إنزالًا جويًا على منطقة استراتيجية مرتفعة جنوب غربي دمشق، واستمرت العملية نحو ساعتين قبل أن تغادر القوات المنفذة المنطقة.
 
الهجوم الإسرائيلي الأخير يندرج في إطار التصعيد المستمر بين إسرائيل والقوات الإيرانية والفصائل المتحالفة معها في سوريا، حيث تكثّف تل أبيب ضرباتها الجوية منذ أشهر، مركّزة على مواقع يُعتقد أنها مخازن أسلحة أو مراكز تنسيق عسكرية.
Skynews
