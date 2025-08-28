أبو ردينة: حرب غزة "بلا جدوى" وواشنطن قادرة على إيقافها

A + A -

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الأربعاء، إن الحرب في قطاع غزة أصبحت بلا جدوى، مؤكدا أن الولايات المتحدة قادرة على إيقافها.

غزة.. إخلاء تحت النار

وأوضح أبو ردينة في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن واشنطن "هي القادرة على وقف الحرب في غزة"، مضيفا أن تلك الحرب "أصبحت بلا جدوى".

وأضاف أن "على الإدارة الأميركية التحرك لإنهاء حرب غزة قبل فوات الأوان".

وبين أن "توالي الاعترافات بالدولة الفلسطينية دليل على عدم وجود رضا على سلوك إسرائيل والولايات المتحدة".

كما أكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "يختلق الأعذار لأنه لا يريد قيام دولة فلسطينية".

ولفت إلى أن "أي طرح لا يلبي طموحات الشعب الفلسطيني لن يرى النور"، متابعا: "لا نريد الزجّ بالشعب الفلسطيني في عملية إبادة وتهجير".