HEADLINES
رسوب جماعي في مدرسة يثير الجدل في مصر.. وتحرك وزاري

27
AUGUST
2025
أثارت واقعة رسوب جماعي في إحدى المدارس الإعدادية بمحافظة القليوبية في مصر، حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وزادت من قلق المواطنين على مستوى التعليم في المدارس الحكومية.

وشهدت مدرسة أجهور الكبرى الإعدادية بمحافظة القليوبية رسوب أكثر من 400 طالب دفعة واحدة.

وينتمي الطلاب للصفين الأول والثاني الإعدادي، وهو ما أدى إلى تدخل جهات حكومية واتخاذ قرارات ضد بعض المعلمين ومنح الطلاب درجات "الرأفة".

وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" قال وكيل وزارة التعليم بمحافظة القليوبية مصطفى عبده إن عددا كبيرا من أولياء أمور طلاب مدرسة أجهور الكبرى تقدموا بشكاوى لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بسبب رسوب أبنائهم، متهمين إدارة المدرسة والمعلمين بالتقصير.

 

التحقيق في الواقعة

وأضاف عبده، أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية شكلت على الفور لجانا قانونية لمراجعة أوراق امتحانات الطلاب وفحص النتائج بدقة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع المحافظ لإصدار قرار ملزم بمنح درجات الرأفة المقررة قانونا للطلاب.

وأكد أن المحافظ استجاب لشكوى أولياء الأمور ووجه بمنح درجات الرأفة، موضحا أن مسؤولية الواقعة لا تقع على إدارة المدرسة وحدها بل مسؤولية مشتركة، وأن لجان التحقيق تقوم بدورها وستقدم تقريرا مفصلا عن الواقعة.

وأشار إلى أن تقرير لجان التحقيق سيحدد أسباب تدني النتائج في مدرسة أجهور الكبرى، وسيتم على إثره تحديد المقصرين والمتسببين في الأزمة ومحاسبتهم.

إصلاح النظام التعليمي

وخلال السنوات الماضية شهدت مصر تحولات كبيرة في التصنيف العالمي في التعليم، حيث تسعى الحكومة على تنفيذ خطط استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية.

وبعد أن بذلت مصر جهودًا كبيرة لإصلاح النظام التعليمي، من خلال تطوير المناهج الدراسية، وبناء مدارس وجامعات جديدة، وإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية، شهدت تقدما ملحوظا في التصنيفات العالمية للتعليم.

ورغم ذلك لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه النظام التعليمي في مصر، مثل نقص الكوادر التعليمية، وضعف البنية التحتية المعرفية، والمناهج وطرق التدريس، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أنها تولي اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة التعليمية، سواء من خلال التوسع في بناء المدارس والجامعات، أو من خلال تبني مناهج حديثة تواكب التطورات العالمية

Skynews
{{article.title}}
