جين شاهين: أشعر بالاشمئزاز من قصف إسرائيل لمستشفى في غزة

26
AUGUST
2025
قالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي إن حملة القصف التي تنفذها إسرائيل في غزة يجب أن تتوقف، وذلك بعد غارة جوية استهدفت مستشفى وأدت إلى مقتل 6 صحفيين، بينهم متعاون مع وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وأضافت السيناتور جين شاهين للصحفيين خلال اتصال من بيروت: "أنا شخصيا أشعر بالاشمئزاز من القصف في غزة ومن مقتل الصحفيين. وأعتقد أن هذا يجب أن يتوقف الآن".

تجدر الإشارة إلى أن شاهين تقوم بجولة في الشرق الأوسط ضمن وفد أميركي يزور المنطقة للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع.

ويأتي هذا الموقف في وقت أصبح فيه الديمقراطيون في الكونغرس، الذين كانوا تاريخيا من أبرز الداعمين لإسرائيل، أكثر صراحة في انتقادهم لطريقة إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحرب على حركة حماس.

يشار إلى أن القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في خان يونس أسفر عن مقتل 6 صحفيين وعدد من العاملين في الإسعاف والمجال الطبي.

والصحفيون الستة الذين رحوا ضحية القصف الإسرائيلي هم:

 

الصحفي حسام المصري: يعمل مصوراً صحفياً مع وكالة رويترز للأنباء.

الصحفي محمد سلامة: يعمل مصوراً صحفياً مع قناة الجزيرة.

الصحفية مريم أبو دقة: تعمل صحفية مع عدة وسائل إعلام بينها اندبندنت عربية والاسوشيتد برس AP.

الصحفي معاذ أبو طه: يعمل صحفياً مع شبكة NBC الأميركية.

الصحفي أحمد أبو عزيز، توفي متأثر بجراحه التي أصيب بها جراء القصف الإسرائيلي.

Skynews
