ضربة اليمن.. الجيش الإسرائيلي يكشف "بنك الأهداف"

A + A -

كشف الجيش الإسرائيلي، الأحد، تفاصيل المواقع، التي استهدفتها ضرباته في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال الجيش في بيان: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات على بنى تحتية عسكرية تابعة لنظام الحوثي في منطقة صنعاء، من بين البنى التحتية المستهدفة مجمع عسكري يضم القصر الرئاسي ومحطتيْ الطاقة حزيز وأسار بالإضافة إلى موقع لتخزين الوقود كان يستخدم لأنشطة الحوثي العسكرية".

وتابع: "لقد جاءت الغارات في ضوء قيام النظام الحوثي باعتداءات متكررة ضد دولة إسرائيل ومواطنيها شملت إطلاق صواريخ أرض أرض ومسيرات نحو الأراضي الاسرائيلية".

وأكمل: "يقع القصر الرئاسي الذي استهدف في منطقة صنعاء داخل المجمع العسكري الذي تدار من داخله الأنشطة العسكرية لقوات النظام الحوثي. كما استخدم الحوثي محطتيْ الطاقة في حزيز وأسار لتوريد الكهرباء بغية أنشطته العسكرية حيث يضر استهداف المحطتيْن بقدرة إنتاج وايصال الكهرباء للأغراض العسكرية".

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية.

وتطلق جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران صواريخ على إسرائيل، وتهاجم ممرات الشحن.

وأكد الحوثيون مرارا أن هجماتهم تأتي للتضامن مع الفلسطينيين في غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية منذ نحو 22 شهرا.

والكثير من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أٌطلقت اعترضتها إسرائيل أو سقطت قبل أن تصل إلى أهدافها.

في المقابل، شنت إسرائيل سلسلة من الضربات المدمرة على مناطق متفرقة من اليمن.