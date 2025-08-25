living cost indicators
صور فضائية ترصد ما يحدث في غزة قبل "العملية الإسرائيلية"

25
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أظهرت صور أقمار اصطناعية ما يحدث في مدينة غزة في ظل الاستعدادات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية موسعة فيها.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن قواته بدأت العمليات التمهيدية والمراحل الأولى من الهجوم على مدينة غزة، مضيفا أنه تم استدعاء 60 ألف جندي احتياط لهذه العملية، مشيرا إلى أنه يسيطر على أطراف المدينة.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية عن خبيرين قولهما، إن صورة فضائية التقطت في 16 أغسطس بواسطة بلانيت لابز (شركة أميركية خاصة تعمل في مجال الاستشعار عن بعد وتصوير الأرض بالأقمار الاصطناعية) تظهر وجودا عسكريا جديدا على الحافة الشرقية لمدينة غزة.

وقال أندريس غانون، الأستاذ في جامعة فاندربيلت والخبير في التكنولوجيا العسكرية إن الصورة تظهر مجموعة من المركبات بما في ذلك دبابات وناقلات جند مدرعة، إضافة إلى خطوط من الأرض المحروثة للاختباء أو الحماية.

كما كشف توني ريفز مؤسس شركة الاستخبارات الخاصة "مايار"، أنه أحصى أكثر من 30 مركبة مدرعة في الصورة إلى جانب معدات مثل الجرافات وكذلك تحصينات ترابية قال إنها يمكن أن تستخدم للحماية.

كما حدد ريفز مبنى محاطا بمركبات مدرعة اعتبره مقرا محتملا إضافة إلى مركبات يُحتمل أنها تستخدم للاتصالات مع تحصيناتها الخاصة، موضحا: "تحمي (المدرعات) الأشياء المهمة عند الاستعداد للمعركة".

وفي صورة فضائية التقطت فوق نفس المنطقة يوم 9 أغسطس لا تظهر المركبات العسكرية ولا التحصينات الترابية.

كما أظهرت صورة أخرى لـ"بلانيت لابز" التقطت في 9 أغسطس كتلة كبيرة ومجموعتين أصغر من الخيام على بعد نحو 2300 قدم من الموقع العسكري المحتمل.

وفي صورة من 17 أغسطس يبدو أن معظم الخيام قد فككت وأن كثيرا من المباني المحيطة بها سويت بالأرض.

 

وفي صورة التقطت يوم 9 أغسطس، يظهر تجمع آخر كبير للخيام على بعد نحو ميل واحد من الموقع العسكري المحتمل، وفي 17 أغسطس لم تعد كثير من الخيام مرئية.

 

وفي صورة أخرى التقطت يوم 8 أغسطس تظهر أعداد كبيرة من المباني المهدمة تحيط ببعض المباني التي لا تزال قائمة، بما في ذلك منشأة كبيرة على شكل حرف U حددتها بيانات من اليونيسف باعتبارها مدرسة دار الأرقم الثانوية الخاصة للبنين. وفي صورة من 16 أغسطس لم تعد كثير من المباني الظاهرة في الصورة السابقة قائمة بما في ذلك مدرسة البنين.

Skynews
