وزير الدفاع الإيراني: أنشأنا مصانع أسلحة في بعض الدول!

كشف وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده أن طهران أنشأت بنية تحتية صناعية في قطاع الدفاع في بعض الدول، مؤكدا مع ذلك الاكتفاء الذاتي لإيران في إنتاج المعدات الدفاعية.



وقال نصير زاده في حوار مع التلفزيون الايراني إنه تم بناء مصانع في الخارج ومن المرجح أن يتم افتتاحها رسميا والإعلان عنها في المستقبل القريب.



واعتبر أن هذا الأمر "يدل على أن العالم يؤمن بقدرات إيران الدفاعية وأن الطلب على بعض منتجاتنا آخذ في الازدياد.. خاصة في مجال الطائرات المسيرة".



وأشار نصير زاده في معرض حديثه عن تطوير الصناعات الدفاعية في البلاد، إلى أنه "في بعض المناطق، ليس من المجدي اقتصاديا إنشاء مصانع كبيرة لإنتاج قطع أو معدات محددة، لذلك نلبي هذه الاحتياجات بطرق أخرى".



مع ذلك شدد على ضرورة اعتماد القوات المسلحة على القدرات المحلية، "لأنه في أوقات الأزمات، لا يمكن تلبية الاحتياجات من الخارج.. لهذا السبب، يجب علينا إنشاء جميع البنى التحتية اللازمة محليا، وإنتاج وتخزين وتوفير المعدات اللازمة للقوات المسلحة وذلك بما يتوافق مع احتياجات العصر".