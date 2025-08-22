living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شاب يقتل جده من أجل شراء هاتف محمول

22
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر حكمًا بالإعدام شنقًا للمتهم مجدي. ح. ع، 20 عامًا، بعد إدانته بقتل جده في جريمة بشعة ارتكبها بدافع سرقة أموال لشراء هاتف محمول حديث.

تعود أحداث الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من المزارع حمادة ع. ع، 43 عامًا، يفيد بعثوره على جثة والده، 66 عامًا، غارقًا في دمائه وبجواره فأس زراعي داخل أرضه الزراعية.

وعلى الفور، شكّل اللواء مدير مباحث الإسماعيلية فريق بحث بقيادة رئيس المباحث الجنائية، ونجح الفريق في كشف لغز الجريمة خلال 24 ساعة فقط، وكشفت التحريات أن وراء ارتكابها حفيد المجني عليه، العاطل عن العمل.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بجريمته قائلًا: "طلبت من جدي فلوس عشان اشتري موبايل جديد، لكنه رفض.. مسكت الفأس وضربته على دماغه لحد ما مات، وبعدها خدت 5 آلاف جنيه من محفظته ورحت اشتريت موبايل".

وبعد استكمال التحقيقات وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، قضت المحكمة بإعدامه شنقًا حتى الموت، بعد ثبوت ارتكابه الجريمة عمدًا وبكامل إرادته، استنادًا إلى اعترافاته وتقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث. (اليوم السابع)

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout