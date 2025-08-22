شاب يقتل جده من أجل شراء هاتف محمول

A + A -

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر حكمًا بالإعدام شنقًا للمتهم مجدي. ح. ع، 20 عامًا، بعد إدانته بقتل جده في جريمة بشعة ارتكبها بدافع سرقة أموال لشراء هاتف محمول حديث.

تعود أحداث الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من المزارع حمادة ع. ع، 43 عامًا، يفيد بعثوره على جثة والده، 66 عامًا، غارقًا في دمائه وبجواره فأس زراعي داخل أرضه الزراعية.

وعلى الفور، شكّل اللواء مدير مباحث الإسماعيلية فريق بحث بقيادة رئيس المباحث الجنائية، ونجح الفريق في كشف لغز الجريمة خلال 24 ساعة فقط، وكشفت التحريات أن وراء ارتكابها حفيد المجني عليه، العاطل عن العمل.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بجريمته قائلًا: "طلبت من جدي فلوس عشان اشتري موبايل جديد، لكنه رفض.. مسكت الفأس وضربته على دماغه لحد ما مات، وبعدها خدت 5 آلاف جنيه من محفظته ورحت اشتريت موبايل".

وبعد استكمال التحقيقات وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، قضت المحكمة بإعدامه شنقًا حتى الموت، بعد ثبوت ارتكابه الجريمة عمدًا وبكامل إرادته، استنادًا إلى اعترافاته وتقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث. (اليوم السابع)