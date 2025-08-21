living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأسماك والمكسرات تعزز اليقظة أثناء النهار

21
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت دراسة أميركية عن أن الأطعمة الغنية بأحماض «أوميغا-3» و«أوميغا-6» الدهنية، مثل الأسماك والمكسرات، قد تساعد على تقليل النعاس خلال النهار وتعزز اليقظة.

 

وأوضح الباحثون من مستشفى «بريغهام آند ويمنز» في بوسطن، أن هذه الأحماض الدهنية، الشائعة في الأنظمة الغذائية الشبيهة بالنظام المتوسطي، ترتبط بانخفاض خطر الشعور بالنعاس المفرط أثناء النهار، ونشرت النتائج، الثلاثاء، في دورية «eBioMedicine».

 

ويُعد النعاس المفرط خلال النهار حالة يشعر فيها الشخص برغبة قوية في النوم وكسل شديد خلال ساعات النهار، حتى مع حصوله على نوم كافٍ ليلاً. ويصيب هذا الاضطراب نحو شخص من كل ثلاثة أميركيين، مسبباً صعوبة في التركيز وإنجاز الأنشطة اليومية، ما قد يؤثر سلباً على الحياة الشخصية والمهنية. كما يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل القلب والسكري والسمنة، ما يجعله مشكلة صحية خطيرة تستدعي الفحص والعلاج.

 

وخلال الدراسة، جمع الباحثون بيانات عن 877 جزيئاً في الدم، وهي جزيئات طبيعية تتأثر بالنظام الغذائي والهرمونات، باستخدام عينات من نحو 6 آلاف مشارك.

 

كما استعان الفريق باستبيان لتقييم تعرض المشاركين للنعاس في مواقف مختلفة، ثم أعادوا اختبار النتائج في دراسات متعددة الأعراق بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا.

 

وأظهرت النتائج أن سبعة جزيئات في الدم مرتبطة بالنعاس المفرط، بينما تبين أن ثلاثة جزيئات أخرى تختلف باختلاف الجنس. ووجد الباحثون أن أحماض «أوميغا-3» و«أوميغا-6» ترتبط بانخفاض خطر النعاس النهاري.

 

وتتوافر هذه الأحماض بكثرة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين، وفي المكسرات كالجوز وبذور الكتان. وهي معروفة أيضاً بفوائدها للقلب والدماغ، إضافة إلى دورها المحتمل في تنظيم الطاقة واليقظة خلال اليوم.

 

في المقابل، ارتبطت جزيئات مثل «التيرامين» الموجود في الأطعمة المخمرة والفواكه المفرطة النضج، بزيادة النعاس النهاري، خصوصاً لدى الرجال. كما ارتبطت جزيئات مرتبطة بالهرمونات الجنسية، مثل البروجسترون، بعمليات النوم كإنتاج هرمون الميلاتونين، ما يوضح أهمية التوازن الهرموني في التحكم بالنعاس النهاري.

 

وأكد الباحثون أن تحديد هذه الجزيئات قد يفتح الباب أمام أهداف علاجية جديدة، سواء عبر تطوير أدوية مبتكرة أو من خلال تعديلات غذائية محددة. وأضافوا أن النظام الغذائي والتوازن الهرموني يلعبان دوراً محورياً في التأثير على خطر الإصابة بالنعاس النهاري، ما يمهد الطريق لتدخلات وقائية.

 

كما رجّح الفريق إمكانية إجراء تجارب سريرية مستقبلية لاختبار ما إذا كانت المكملات الغذائية الغنية بأحماض «أوميغا-3» و«أوميغا-6» أو التغييرات في النظام الغذائي قادرة على تقليل خطر النعاس. وأشاروا إلى أن التعرف على جزيئات جديدة غير معروفة سابقاً قد يسهم في فهم أعمق لأسباب الحالة وطرق علاجها.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout