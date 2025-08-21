نتانياهو: على إسرائيل العمل لكسب جيل الشباب في العالم

A + A -

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن على إسرائيل "العمل" من أجل كسب تأييد جيل الشباب حول العالم، في ظل تراجع شعبيته بشكل لافت بين هذه الفئة في الغرب.

وأوضح نتنياهو، في مقابلة مع برنامج بريطاني على "يوتيوب"، أن "هناك عملا يجب القيام به مع جيل زد (مواليد 1997 – 2012) وفي كل أنحاء الغرب"، معتبرا أن المعارضة الشبابية داخل إسرائيل وخارجها تأتي نتيجة "حملة ممنهجة ضد الغرب"، مجددا حديثه عن "مؤامرة" تستهدف إسرائيل والدول الغربية من دون تقديم أدلة.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد دراسة نشرها معهد "غالوب" الأميركي أواخر يوليو، أظهرت أن 6 بالمئة فقط من الأميركيين بين 18 و34 عاما لديهم نظرة إيجابية تجاهه، فيما أيّد 9 بالمئة فقط منهم الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ويشارك آلاف الشباب منذ نحو عامين في تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين بعدد من العواصم الغربية، بينها لندن وباريس وبرلين وواشنطن

وفي سياق ميداني، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستدعاء 60 ألف جندي احتياط، بعدما منح الضوء الأخضر للسيطرة على مدينة غزة، في ظل ترقب الرد الإسرائيلي الرسمي على مقترح هدنة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 22 شهرا.

وأسفر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة رسمية. في المقابل، أودت العمليات العسكرية الإسرائيلية بحياة أكثر من 62 ألف شخص في قطاع غزة، غالبيتهم مدنيون، بحسب وزارة الصحة في القطاع، وهي أرقام تصفها الأمم المتحدة بالموثوقة.

وأشاد نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري، واصفا إياه بـ"صديق استثنائي لإسرائيل وقائد استثنائي"، مضيفا: "نحن محظوظون جدا بوجود زعيم في الولايات المتحدة لا يتصرف مثل الزعماء الأوروبيين ولا يرضخ للضغوط"، في إشارة إلى نية دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين.