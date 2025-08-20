هجوم غير مسبوق جنوبي غزة: مسلحون يخرجون من نفق واشتباك مع الجيش الإسرائيلي!

A + A -

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن خلية من 14 مسلحا خرجت من فتحة نفق قرب موقع للجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، وحاولت أسر جنوده، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "صباح اليوم شهد حادثة غير مسبوقة بعد عامين من الحرب، عندما خرجت خلية مسلحة مكونة من ما لا يقل عن 14 مسلحا، ويُحتمل أن يصل عددهم إلى نحو 20، من فتحة نفق قرب موقع للجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة. وشرع المسلحون بإطلاق قذائف مضادة للدروع ونيران رشاشات تجاه القوات داخل الموقع".

وأضافت: "وحدث اشتباك واسع، حيث رد الجيش باستخدام الطائرات والدبابات لإطلاق النار باتجاه المهاجمين. ولا يزال العدد الدقيق للمسلحين الذين سقطوا جراء الغارات الجوية غير واضح، فيما تواصل قوات الجيش عمليات التمشيط جويًا وبريًا لضمان السيطرة على المنطقة".

هذا وأفادت "سكاي نيوز" نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية بـ"إصابة 3 جنود على الأقل في الهجوم"، مشيرة إلى أن "حالة أحدهم حرجة".