حاولوا تهريبها بثلاجة.. شرطة دبي تحبط سرقة "الماسة الوردية"

19
AUGUST
2025
تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، من إحباط جريمة سرقة ماسة وردية نادرة جداً على مستوى العالم، تبلغ قيمتها السوقية 25 مليون دولار أميركي، وتحمل شهادة نقاوة من أهم المعاهد العالمية التخصصية في فحص واعتماد الألماس، ونسبة إمكانية الحصول على واحدة بالمواصفات نفسها تصل فقط إلى 0.01 بالمئة، وذلك في عملية نوعية أطلقت عليها اسم "بينك دايموند".

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت شرطة دبي، إلقاء القبض على العصابة التي حاولت سرقة الماسة، والمكونة من 3 أشخاص من جنسية آسيوية، والذين اعتمدوا في تنفيذ جريمتهم على مُخطط احترافي استمر العمل عليه على مدى أكثر من عام، وتضمن تخطيطاً دقيقاً في كيفية الوصول والتواصل مع مالك الماسة، وهو تاجر ألماس، واستدراجه.

وفي التفاصيل، أوضحت شرطة دبي أن التاجر جلب الماسة من دولة أوروبية إلى دبي، ووضعها في محل المجوهرات الخاص به من أجل بيعها، فيما كان أفراد العصابة يُتابعون مراحل وصولها إلى التاجر ثم خططوا لعملية سرقتها من خلال العمل على إقناعه بأنهم أثرياء، وأنهم يتواصلون معه كوسطاء من أجل شرائها لرجل ثري.

وأشارت شرطة دبي إلى أن أفراد العصابة رتبوا عدة مواعيد مع التاجر، وكانوا يظهرون أمامه وهم يستخدمون سيارات فارهة استأجروها لغرض خداعه وإيهامه بأنهم من طبقة ثرية، إلى جانب عقدهم عدة لقاءات معه في أفخم الفنادق، مُبينةً أن كافة المظاهر الخداعة التي حرص أفراد العصابة عليها كان غرضها الوحيد استدراج التاجر لإخراج الماسة من محله وجلبها لهم بدعوى أنهم سيرتبون لقاء له مع الرجل الثري الذي سيشتريها منه.

وبينت شرطة دبي أن التاجر كان حريصا على عدم إخراج الماسة من المحل لقيمتها الثمينة، إلا أن أفراد العصابة كانوا يخططون لدفعه إلى إخراجها بأي طريقة وصولاً إلى قيامهم بجلب خبير عالمي معروف وشهير في عالم الألماس للتحقق من نوعيتها وعرضها عليه، وهو ما ساهم في دفع التاجر إلى الاقتناع برغبتهم الحقيقية في شراء الماسة بعد مشاهدته لهذا الخبير المعروف.

 

وأكدت شرطة دبي أن أفراد العصابة خدعوا التاجر فعلاً وأحضر الماسة إلى فيلا بدعوى عرضها على الرجل الثري لشرائها، إلا أنهم استغلوا الفرصة وتمكنوا من الاستيلاء عليها، ثم هربوا وهي في حوزتهم.

 

وأضافت شرطة دبي، أن التاجر قدم بلاغا بتعرض الماسة الثمينة للسرقة، فعملت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على تشكيل فريق عمل لمتابعة كافة تفاصيل العملية واستطاعت من خلال برامجها وأنظمتها الذكية، وجهود الأفراد الميدانية التعرف على هوية أفراد العصابة الثلاثة.

 

وأضافت أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، استطاعت خلال 8 ساعات عبر جهود فرق العمل الميدانية والتخصصية، وعبر استخدام أحدث تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، من إحباط جريمة السرقة التي خطط لها أفراد العصابة، ومعرفة أماكن تواجد كل منهم والقبض عليهم.

 

وبينت شرطة دبي أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية كشفت مُخطط العصابة في كيفية محاولة إخراج الماسة من الدولة عبر اخفائها في ثلاجة صغيرة وشحنها إلى دولة آسيوية باستخدام خدمات شحن البضائع.

 

وأوضحت "شهادة اعتماد الماسة" أنها مُصنفة "فانسي إنتنس"، وعيارها 21.25 قيراط ، وذات درجة نقاوة عالية الوضوح، مُتساوية الأبعاد، ودرجة صقلها حاصلة على علامة الامتياز، ما يجعلها من الماسات النادرة على مستوى العالم، ومن الصعب جداً الحصول على واحدة بلونها ومواصفاتها.

