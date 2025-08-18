هل أغلقت إيران سفاراتها في أوروبا؟

A + A -

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ما تردد في وسائل الإعلام حول إغلاق عدد من السفارات الأوروبية في طهران، مؤكداً أنها لا تزال تواصل عملها بشكل طبيعي، وإن كانت بعض خدماتها القنصلية شهدت تعديلات محدودة بفعل التطورات الأخيرة والهجمات العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن هذه الشائعات تصاعدت بعد وداع السفير الألماني، مشدداً على أن الهدف من نشرها هو إثارة التوتر، وأن أي بعثة أوروبية لم تُغلق أبوابها. وأضاف أن بعض السفارات اكتفت بتقليص أنشطتها أو تقييد خدماتها القنصلية مؤقتاً، وهو أمر لا يرقى إلى حد الإغلاق.



وأشار المسؤول الإيراني إلى أن السفارات الثلاث المعنية تعمل حالياً بصورة طبيعية، مع بعض التغييرات في نطاق الخدمات. ولفت إلى أن العديد من البعثات الدبلوماسية الأجنبية تعتمد على تفويض خدماتها القنصلية لجهات خارجية، ما يجعل الادعاءات المتداولة غير دقيقة.