إسرائيل تهدد حماس: العودة للتفاوض أو احتلال غزة قريبا

A + A -

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأحد، أن إسرائيل أرسلت رسالة للوسطاء لإعادة حماس إلى طاولة المفاوضات، ولوحت ببدء عملية احتلال مدينة غزة قريبا في حال رفض حماس.

وقال المصدر إن الرسالة الإسرائيلية مفادها: "أعيدوا حماس إلى طاولة المفاوضات أو ستبدأ المرحلة الأولى من عملية احتلال مدينة غزة قريبا".

وأضاف أن "التهديدات لم تُقرب حماس من العودة إلى المحادثات حتى الآن".

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن فكرة الصفقة الجزئية لم تُستبعد بعد.

من جهة أخرى، كشفت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين مقريبين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الأخير يظهر "إصرارا" فيما يتعلق بالسيطرة على غزة، ومن المتوقع أن يوافق على الخطط العملياتية هذا الأسبوع.

وأضافت أن "هناك استعدادات لعقد اجتماع لمجلس الوزراء قرب نهاية الأسبوع".

وأوضح مسؤولون مقربون من نتنياهو أنه "إذا كان هناك مرونة من جانب حماس وإمكانية عقد اتفاق وصفقة تدريجية، فسيُعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار، حيث قد يحظى مثل هذا الاقتراح بالأغلبية".

وذكرت القناة 12 أن الوسطاء يشيرون "إلى أن هناك إمكانية لمثل هذا الأمر".

في المقابل، يعارض الوزير رون ديرمر هذه الخطوة، ويجري محادثات خلف الكواليس مع الإدارة الأميركية لمحاولة التوصل إلى إعلان شامل بإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وتابعت القناة 12: "المحاولة هي إصدار هذا الإعلان خلال شهر، ربما في سبتمبر، والاستغناء عن الحاجة إلى توسيع العملية العسكرية في غزة".

وتأتي هذه التطورات فيما خرج مئات الآلاف من المتظاهرين، الأحد، إلى الشوارع في كل أنحاء إسرائيل مطالبين بإنهاء الحرب وإبرام اتفاق لإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.