حذر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، السبت، من سيناريوهات إسرائيلية لتفجير الوضع داخل إيران، رافضاً الهجمات المبالغ بها في الداخل الإيراني على المسؤولين هناك.

وحاول خامنئي ربط الانتقادات اللاذعة التي وُجّهت مؤخراً إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولين في حكومته، بسبب سوء إدارة الأوضاع التي فجرت أزمات اقتصادية واجتماعية، بمخططات إسرائيلية لضرب الداخل الإيراني.

وقالت افتتاحية الصحيفة الإلكترونية التابعة لمكتب المرشد إن "الهجمات المبالغ بها على المسؤولين، حتى لو بدت نابعة من خلافات داخلية، هي في الحقيقة تنفيذ لسيناريو ومخطط يطمح إليه العدو".



كذلك، ذكرت الصحيفة إن "إسرائيل تدرك استحالة هزيمة إيران من الخارج، لذلك تضع رهانها على إثارة الأزمات الداخلية والحملات النفسية والإعلامية".