وسط النيران… زيزوف علي ترفض مغادرة منزلها في سهل الغاب! (فيديو)

A + A -

أثارت السيدة السورية المسنّة زيزوف علي تعاطفاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رفضت مغادرة منزلها في قرية عين الورد بسهل الغاب، رغم وصول النيران المشتعلة في غرب سوريا إلى تخوم قريتها.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وبحسب منصة "روزنة" السورية، فإن زيزوف، السبعينية العمر، آثرت البقاء في منزلها على الرغم من أن رائحة الدخان كانت تملأ المكان، والحرارة تلفح وجهها، وأصوات الاحتراق تتعالى من بعيد. وأظهرت صورها وهي ثابتة أمام بيتها، في مشهد أثار إعجاب وتضامن رواد المنصات.