"تعليمات مفاجئة".. ماذا تبلغت ألوية الجيش الإسرائيلي؟

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن ألوية الجيش الإسرائيلي تلقت تعليمات مُفاجئة بالاستعداد لعملية برية واسعة تهدف إلى تسريع خطة احتلال قطاع غزة بالكامل.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ موعد بدء تنفيذ الخطة سيكون خلال شهر أيلول المُقبل وذلك بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في ذكرى هجوم 7 تشرين الأول 2023، وذلك حينما شنّت حركة "حماس" هجوماً واسعاً على إسرائيل.

وستعتمد تلك العملية في مرحلتها الأولى على محاولة إجلاء نحو مليون من سكان مدينة غزة وضواحيها إلى الجنوب، مع احتمال الاستعانة بالأمم المتحدة كمتعاون مع العملية الإنسانية الكبرى، دون تأكيدات بذلك من الأمم المتحدة.