OTV
SAWT EL MADA
"تعليمات مفاجئة".. ماذا تبلغت ألوية الجيش الإسرائيلي؟

15
AUGUST
2025
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن ألوية الجيش الإسرائيلي تلقت تعليمات مُفاجئة بالاستعداد لعملية برية واسعة تهدف إلى تسريع خطة احتلال قطاع غزة بالكامل.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ موعد بدء تنفيذ الخطة سيكون خلال شهر أيلول المُقبل وذلك بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في ذكرى هجوم 7 تشرين الأول 2023، وذلك حينما شنّت حركة "حماس" هجوماً واسعاً على إسرائيل.
 
وستعتمد تلك العملية في مرحلتها الأولى على محاولة إجلاء نحو مليون من سكان مدينة غزة وضواحيها إلى الجنوب، مع احتمال الاستعانة بالأمم المتحدة كمتعاون مع العملية الإنسانية الكبرى، دون تأكيدات بذلك من الأمم المتحدة.
 
وبحسب الخطة، ستعمل وحدات إسرائيلية، من بينها وحدات احتياط، إلى مُحاصرة مدينة غزة من جميع الجهات قبل التقدم التدريجي نحو أحيائها الغربية، خاصة مناطق صبرا والرمال والشيخ عجلين، تمهيداً لبدء المعارك الميدانية.
 
وبعد ذلك تبدأ مرحلة الإجراءات القتالية، والتي ستتضمن مناقشات معقّدة حول مراحل التنفيذ، ومواعيد التحرك، والمواقف والعواقب، والتجهيزات اللوجستية، والتدريبات النهائية، وتركيز القوات في منطقة الحدود ومحور نتساريم، بالإضافة إلى الضربات الجوية الأولى.
