فيديو يثير غضبا في مصر.. مطاردة لفتاتين ثم حادث مروع

A + A -

أثارت واقعة مطاردة خطيرة لفتاتين بمدينة 6 أكتوبر موجة غضب واسعة في مصر، بعد تداول مقطع فيديو يوثق لحظة الحادث وما سبقه من ملاحقة بالسيارات.

وألقت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 4 أفراد، بينهم 3 طلاب جامعيين، لاتهامهم بمطاردة سيارة تقودها فتاة وبصحبتها صديقتها، ما أدى إلى وقوع حادث تصادم.

وأثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، صوّره أحد السائقين، تفاعلا واسعًا إذ أظهر الموقف كاملا منذ بداية المطاردة وحتى لحظة اصطدام سيارة الفتاتين، مصحوبة تعليقات توثق الحادث.

وبحسب الفيديو، توقفت بعض المركبات لمساعدة الفتاة وإخراجها من السيارة، فيما لاذت السيارات المشتبه بها بالفرار من الموقع.

الداخلية تكشف التفاصيل

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع الفيديو حيث أقدم ثلاثة أشخاص يقودون 3 سيارات خاصة بملاحقة فتاتين تستقلان سيارة خاصة أخرى بالجيزة.

وقالت الوزارة إنه "ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة قائدة السيارة المشار إليها بتضررها من قائدي 3 سيارات لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها، ما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ 3 سيارات".

وأضافت الوزارة أنه "عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها في حينه (3 طلاب، سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي) جميعهم مقيمن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها".

وكشفت التحريات أن المتهمين لاحقوا سيارة الفتاتين على الطريق، وأغلقوا المسار أمامها، ما دفع الفتاة لمحاولة تفادي الاصطدام، لكنها ارتطمت بسيارة نقل كانت متوقفة على جانب الطريق، مما أسفر عن إصابتها ومرافقتها بإصابات متفاوتة.

واقتادت الأجهزة الأمنية المتهمين إلى قسم الشرطة، مع التحفظ على السيارات المستخدمة في الواقعة، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وجرى نقل المصابتين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج، فيما تحفظت الشرطة على السيارات المستخدمة في المطاردة، وأحالت المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ووفق مصدر طبي تحدث بموقع "سكاي نيوز عربية"، أظهر التقرير الطبي للفتاتين إصابة إحداهما بسحجات وكدمات متفرقة، بينما أصيبت الأخرى بجرح قطعي في الجبهة استلزم إجراء "عملية خياطة"، مؤكدًا استقرار حالتهما الصحية وخروجهما من المستشفى بعد ساعات من الحادث.

العقوبات المنتظرة

بدوره، كشف المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، عن العقوبات المتوقعة بحادث المطاردة التي تعرضت لها الفتاتين، موضحا أن المتهمين الثلاثة قد يواجهون تهمة "الشروع في القتل".

واستند "عبدالسلام" في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، في ذلك إلى أن أفعالهم، من مضايقة متعمدة للسيارة التي تقودها الفتاة بهدف اصطدامها، تحمل في طياتها قصدا جنائيا واضحاً، إلى جانب اتهامهم كذلك بـ "التعرض لأنثى" و"التحرش".

وأشار إلى أن العقوبات قد تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجنا.

وأوضح المحامي بالنقض أن هذا الحادث رغم كونه "فرديا وليس ظاهرة متكررة في مصر"، لكن يجب تشديد العقوبات منعًا لتكراره، مرجعًا إياه إلى عدة عوامل من بينها "انعدام الوازع الديني وسوء التربية والنشأة وانعدام الأخلاق".