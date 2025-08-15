بعد أن انتابه الشكّ بمصداقية زوجته.. قتل ابنه بهذه الطريقة المروّعة!

A + A -

-شهدت قرية شيتاوا في منطقة ماينبوري بولاية أوتار براديش الهندية جريمة مروّعة، بعدما أقدم رجل يُدعى راج بهادور على قتل ابنه البالغ عامين، إثر إجباره على شرب مبيد حشري ثم رميه من سطح المنزل، ما أدى إلى كسر رقبته ووفاته على الفور.

التحقيقات الأولية كشفت أن الجريمة وقعت عصر الخميس، إثر شجار عنيف بين المتهم وزوجته يامونافاتي، على خلفية رفضها إعطاءه مالًا لشراء الكحول. الزوج، المعروف بإدمانه ومزاجه العنيف، كان يشكك منذ فترة طويلة في نسب الطفل إليه، متهمًا زوجته بإقامة علاقة غير شرعية مع أحد أقاربه.

بحسب تقارير صحيفة "أمار أوجالا"، صعد المتهم إلى السطح حيث كان الطفل يلعب، وأجبره على شرب المبيد الحشري، ثم ألقى به على الطريق، ليلقى حتفه فورًا. لاحقًا، هدد المتهم بإيذاء نفسه مستخدمًا سكينًا، ما دفع الشرطة وأهالي القرية إلى اتباع حيلة لإغرائه بالنزول، بإعطائه تبغًا، قبل أن تتمكن القوة الأمنية من القبض عليه.



شقيقة المتهم، لاكشمي، أكدت أن الحادث ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن اعتدى راج بهادور على زوجته باستخدام منجل، وواجه الشرطة برمي الطوب من السطح عند محاولات سابقة لاعتقاله.



تم إرسال جثة الطفل إلى التشريح، فيما باشرت الشرطة تحقيقاتها. وأعلنت الزوجة نيتها رفع دعوى قضائية ضد زوجها، مطالبة بالعدالة لابنها.

(news18)