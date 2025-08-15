هذا ما حصل في سوريا خلال الـ72 ساعة الماضية!

A + A -

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن هجمات نفذتها مجموعات وصفتها بـ"فلول النظام" استهدفت مواقع وآليات تابعة للجيش خلال الساعات الـ72 الماضية في ريفي اللاذقية وطرطوس.

وذكرت الوزارة في بيان متأخر ليل الخميس/الجمعة أن إحدى هذه المجموعات هاجمت آلية عسكرية في ريف اللاذقية دون وقوع خسائر بشرية، مؤكدة استمرارها في حماية جميع مكونات الشعب السوري والحفاظ على السلم الأهلي.



وحذرت وزارة الدفاع من أي محاولة لزعزعة الأمن في الساحل السوري، مشددة على أنها لن تتساهل مع أي استهداف يطال قوات الجيش أو المدنيين.



يأتي ذلك بعد أشهر من أحداث العنف التي شهدتها مناطق اللاذقية وطرطوس وبانياس في 6 آذار الماضي، والتي طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام. آنذاك، حمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية الهجمات، فيما وُجّهت اتهامات لعناصر أمنية بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين وحرق وسرقة منازل.