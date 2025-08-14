وزارة الصحة السورية: 4 ضحايا بينهم طفلان واصابة 5 جراء انفجار داخل مبنى سكني في إدلب

A + A -

افادت وزارة الصحة السورية ان "أربعة أشخاص لقوا مصرعهم، بينهم طفلان، وأُصيب 5 آخرون، بينهم طفل، جراء انفجار وقع صباح اليوم في مبنى سكني على أطراف مدينة إدلب، بحسب وكالة "سانا" السورية.

وباشرت فرق الدفاع المدني السوري عمليات الإنقاذ فور وقوع الانفجار، حيث انتشلت جثمان قتيل من تحت الأنقاض، وأنقذت مصاباً، كما عثرت على أشلاء شخص مجهول الهوية والعمر، وجثمان طفل، فيما تم إسعاف باقي المصابين من موقع الحادث.

كما عملت الفرق على إخماد الحرائق التي اندلعت في المبنى نتيجة الانفجار، وسط حالة من التأهب لتأمين الموقع ومنع امتداد النيران إلى الأبنية المجاورة.

ولا تزال الجهات المختصة تحقق في أسباب الانفجار.