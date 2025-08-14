وبينت أنه: "عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على الصفحة (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية) وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة أنثى والرقص بملابس خادشة للحياء ونشر مقاطع الفيديو بصورة تتنافى مع الآداب العامة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية".

بعد ذلك أصدرت النيابة العامة في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية قرارا بإخلاء سبيل الشاب المعروف باسم "البلوغر ياسمين" بعد حبسه 4 أيام، مقابل كفالة قيمتها 5 آلاف جنيه (قرابة 50 دولارا)، على ذمة التحقيق.

وذكرت وسائل إعلام محلية ان القضية بدأت بعد تلقي أجهزة الأمن في الشرقية إخطارا من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، يفيد بتلقي عدة بلاغات حول حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم "البلوغر ياسمين"، وقد اشتهر بكتابة (ياسمين تخلي الحجر يلين) واعتمد على نشر مقاطع فيديو يظهر فيها بملامح أنثوية، ويؤدي رقصات بملابس مخالفة للقيم المجتمعية.

وتداول رواد منصة تيك توك مقاطع مصورة من حساب "ياسمين" الذي يتابعه أكثر من 90 ألف مستخدم، لما بدا أنه فتاة تؤدي حركات منافية للآداب العامة، فضلا عن تواصل مئات الذكور معه في إطار ما يشبه مقابلات مدفوعة الأجر بعيدا عن الأماكن العامة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت السلطات من تحديد هوية صاحب الحساب وضبطه، وكشفت التحريات أنه طالب يبلغ من العمر 18 عاما، يقيم بمدينة بلبيس، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن اسمه الأصلي (كريم) وقد اعترف خلال التحقيقات بانتحاله صفة أنثى بهدف جذب نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق أرباح مالية من منصات التواصل.

كما عثر بحوزة المتهم على هواتف وأجهزة حاسوب وأدوات تُعزز الشبهات حول طبيعة نشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونسبت النيابة إلى الشاب عدة اتهامات، منها النصب، والتشبه بالنساء، وبث محتوى يتعارض مع الآداب العامة، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الطالب المتهم يدرس في كلية السياحة والفنادق بنظام الخمس سنوات ولم يلاحظ عليه شيئا مريبا قبل ذلك.

يشار إلى أن حملة السلطات المصرية ضد عدد من مثيري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي شملت توقيف عدد من الأسماء المثيرة للجدل، بينهم "مداهم"، و"أم مكة"، و"أم سجدة" التي تواجه اتهامات بالتحريض على الفجور والابتزاز، وكذلك "سوزي الأردنية" المتهمة ببث محتوى غير لائق موجه لفئة القصر عبر البث المباشر.

وأوضحت مصادر أمنية، أن التحقيقات تجرى وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري الذي يجرم نشر أي محتوى خادش للحياء العام ويعاقب بالحبس والغرامة، مع مصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة.

وأثارت القضية نقاشا حول ظاهرة الانفلات الرقمي على بعض المنصات، حيث يسعى صانعو المحتوى لكسب المشاهدات والأرباح عبر تجاوز الخطوط الحمراء، وهو ما ينطبق على البلوغر ياسمين.