مُخطّط إسرائيليّ كبير... هكذا تعمل دولة عربيّة على إفشاله!

13
AUGUST
2025
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ إذاعة "EMESS" الإسرائيلية، قالت إنّه "بينما يعتزم وفد إسرائيليّ زيارة جنوب السودان لدراسة إنشاء مخيّمات للفلسطينيين هناك، تعمل مصر على إحباط هذا المُخطّط الكبير الذي يقضي بنقل سكان غزة إلى افريقيا".

وأشارت أيضاً الإذاعة الإسرائيليّة إلى أنّ "تل أبيب لجأت إلى دول أخرى، منها ليبيا وإندونيسيا وإثيوبيا، في محاولة لإيجاد وجهة لاستيعاب الفلسطينيين".

وأضافت أنّ "مصر تعمل على إقناع جنوب السودان برفض العرض الإسرائيليّ".

وفي هذا السياق، قال جو سيلفيك وهو مؤسس شركة ضغط أميركية تعمل مع جنوب السودان، أنّه "تلقى إحاطة من مسؤولين في تل أبيب بشأن المحادثات، وأن الإدارة الأميركية على دراية بها ولكنها ليست مشاركة مباشرة فيها".

وأضاف سيلفيك أنّ "جنوب السودان مهتم بدعم أميركي لرفع العقوبات المفروضة على عناصر في البلاد، مما قد يكون حافزاً للتعاون مع إسرائيل".

أما الناشط في المجتمع المدني في جنوب السودان إدموند ياكاني، فأكد إجراء المحادثات.

ولفتت الإذاعة الإسرائيليّة إلى أنّ "هذه المحادثات تُعدّ جزءًا من جهد إسرائيلي أوسع نطاقًا لدفع خطة لنقل الفلسطينيين من غزة، حيث كان قد التقى رئيس الموساد ديفيد برنيا، في واشنطن بستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، وطلب المساعدة الأميركية في تشجيع الدول على استقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع". 

روسيا اليوم
