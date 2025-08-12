موجة حرّ قياسية تشل شبكات الكهرباء في العراق

A + A -

شهد العراق انقطاعا شبه تام للتغذية بالتيار الكهربائي استمر ساعات عدة الإثنين، وقد أعلنت وزارة الكهرباء تعرّض المنظومة لـ"انطفاء تام" بسبب ارتفاع الحرارة التي بلغت مستوى قياسيا وزيادة في الاستهلاك في محافظتي بابل وكربلاء.

يأتي هذا الانقطاع للكهرباء مع وصول درجات الحرارة إلى ما بين 48 و50 مئوية في بغداد و 11 محافظة بوسط وجنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى في بيان "نظراً لارتفاع درجات الحرارة لأرقام قياسية غير مسبوقة، وتنامي الطلب على الاستهلاك، وبسبب زيادة الاحمال الكهربائية في محافظتي بابل وكربلاء والتي تشهد زخماً مليونياً من الزائرين، فقد تعرض خطا نقل للطاقة إلى الانفصال، وخسارة الشبكة لأكثر من ستة آلاف ميغاواط بشكل مفاجئ وعرضي".

وأضاف أن هذا الحادث "أدى الى تسارع معدل ترددات الوحدات التوليدية، وبالتالي انفصالها عن العمل والانطفاء التام للمنظومة".

واشار الى ان "ملاكات الكهرباء تعمل بشكل مستنفر" لإعادة الوحدات المنفصلة والخطوط الناقلة تدريجا "خلال الساعات القادمة".

مساء، أعلن مركز السيطرة الجنوبية في وزارة الكهرباء "عودة تدريجية" للطاقة الكهربائية في محافظتي ذي قار وميسان، لافتا إلى أن عودتها للبصرة ستتطلب ساعات "ومن الممكن أن تستقر بحلول فجر" الثلاثاء.