الاتحاد الأوروبي يشجب قتل إسرائيل لصحافيين في غزة

شجب الاتحاد الأوروبي الإثنين، مقتل خمسة من صحافيي قناة الجزيرة القطرية في ضربة إسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس بعدما ناقش وزراء خارجية الاتحاد الحرب في غزة في اجتماع عبر الـ "فيديو" إن "الاتحاد الأوروبي يشجب قتل الصحافيين الخمسة في الجزيرة في غارة جوية (إسرائيلية) خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وبينهم مراسل الجزيرة أنس الشريف".

واتّهم الجيش الإسرائيلي الشريف بقيادة "خلية إرهابية" لحركة "حماس"، وبأنه "كان مسؤولا عن هجمات صاروخية على المدنيين الاسرائيليين وقوات الجيش".

واضافت كالاس أن الاتحاد الاوروبي أخذ علما بالاتهامات الإسرائيلية، و"لكن ثمة حاجة في حالات مماثلة الى تقديم دليل واضح، في إطار احترام سيادة القانون، لتجنب استهداف صحافيين".

وبسبب انقسام اعضائه بين مؤيد لإسرائيل ومدافع عن الفلسطينيين، لم يتمكن الاتحاد الاوروبي من التحرك في شكل فاعل في شأن النزاع في غزة.

ودعت كالاس اسرائيل الى السماح بإدخال مزيد من المساعدات الى القطاع، وقالت: "على رغم دخول مساعدات إضافية، تبقى الحاجات أكبر. نحض اسرائيل على السماح بدخول مزيد من الشاحنات وتوزيع المساعدات في شكل أفضل".