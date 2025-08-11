living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزارة الكهرباء العراقية: انطفاء تام للكهرباء لهذا السبب!

11
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم، "خسارة الشبكة أكثر من 6 آلاف ميغاواط بشكل مفاجئ وعرضي، مما أدى إلى تسارع معدل ترددات الوحدات التوليدية، وبالتالي انفصالها عن العمل والانطفاء التام للمنظومة"، وأكدت العمل بشكل مستنفر في مراكز السيطرة لإعادة الوحدات المنفصلة والخطوط الناقلة للعمل تدريجيًا خلال الساعات المقبلة"، بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية "واع".

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أحمد موسى في بيان: "إن ارتفاع أحمال المنظومة في كربلاء المقدسة وبابل، تسبب بانفصال خطي نقل الطاقة ( مسيب - بابل 400 ك ف ) وتعرض المنظومة للانطفاء التام"، مشيرًا، أن "الوزارة تعمل ليل نهار على خدمة المواطنين وإنجاز مشاريع استراتيجية من شأنها أن تدعم قدرات المنظومة الكهربائية (إنتاجًا ونقلًا وتوزيع)".

وأضاف: "نظرًا لارتفاع درجات الحرارة إلى أرقام قياسية غير مسبوقة وتنامي الطلب على الاستهلاك وبسبب زيادة الأحمال الكهربائية في محافظتي بابل وكربلاء المقدسة والتي تشهد زخمًا مليونيًا من الزائرين، فلقد تعرضت خطوط نقل الطاقة ( مسيب - بابل رقم 1 و2 جهد 400 ك .ف ) إلى الانفصال، وخسارة الشبكة لأكثر من 6 آلاف ميغاواط بشكل مفاجئ وعرضي، مما أدى الى تسارع معدل ترددات الوحدات التوليدية وبالتالي انفصالها عن العمل والانطفاء التام للمنظومة".

واشار الى أن "ملاكات الكهرباء تعمل الآن بشكل مستنفر وبتواجد ميداني في مراكز السيطرة لإعادة الوحدات المنفصلة والخطوط الناقلة للعمل تدريجيًا خلال الساعات المقبلة".

ودعت الوزارة المواطنين، إلى "الحفاظ على مكونات الشبكة واستدعاء الحس الوطني والوازع الروحي المستلهم من عطاء أربعينية الامام الحسين (عليه السلام)، بترشيد الاستهلاك غير الضروري والمحافظة على الأحمال في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout