هذا هو عدد الوفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية في غزة!

9
AUGUST
2025
أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، وفاة 11 مواطنا، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، سجلتها مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت المصادر الطبية، بأن "العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 212 شهيدا، من بينهم 98 طفلا".

يشار إلى أن "الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول 2023".

وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 آذار 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار وحزيران الماضي، نتيجة لاستمرار الحصار.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن "معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حادا".

وطنية
