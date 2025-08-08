نتنياهو اعرب عن خيبته من قرار برلين!

A + A -

كتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر حسابه على منصة "إكس": "لا نعتزم احتلال قطاع غزة، بل تحريره من حركة "حماس"، وستكون غزة منزوعة السلاح، وستُنشأ إدارة مدنية سلمية، إدارة ليست السلطة الفلسطينية ولا حماس ولا أي منظمة إرهابية أخرى.و هذا سيساعد في تحرير رهائننا وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل".

وفي السياق ذاته، أعلن مكتب نتنياهو أن الأخير تحدث مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس هاتفيا هذا المساء وأعرب عن خيبة أمله من قرار برلين فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضاف: "بدلا من دعم حرب إسرائيل العادلة ضد حماس، التي نفذت أبشع هجوم على الشعب اليهودي منذ المحرقة، تكافئ ألمانيا إرهاب حماس بحظر الأسلحة على إسرائيل".

كما أعاد نتانياهو تكرار كلماته بأن "هدف إسرائيل ليس السيطرة على غزة، بل تحريرها من حماس وتمكين قيام حكومة سلمية فيها".

وأعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن "برلين ستوقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تستخدم في حرب غزة، لإسرائيل، وذلك ردا على خطة الأخيرة احتلال مدينة غزة. وقال : "إن فهم كيف يمكن لخطة الجيش الإسرائيلي المساعدة في تحقيق أهداف مشروعة هو أمر "يزداد صعوبة".

وأضاف: "في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات للمعدات العسكرية التي يمكن أن تستخدم في قطاع غزة حتى إشعار آخر".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمني والسياسي، الذي امتد نحو 10 ساعات؛ إذ استمر منذ مساء أمس الخميس، وحتى فجر اليوم الجمعة.

في المقابل، شدد مقرر عائلات الأسرى الإسرائيليين، عقب القرار على أن "حكومة إسرائيل، أصدرت الليلة، حكما بالإعدام على المحتجزين الأحياء، وحكما بالاختفاء على الأموات"