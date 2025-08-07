"التدخين ممنوع والموسيقى محظورة".. اقتحام حفلات زفاف في حمص وإدلب!

A + A -

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع حادثتين منفصلتين في منطقتي القريتين بريف حمص وأريحا بريف إدلب، أثارتا موجة استياء واسعة بين الأهالي، بعد أن اقتحمت مجموعات أمنية تابعة لفصائل متطرفة حفلات زفاف وتدخلت في مجريات الاحتفال.

ووفق مصادر محلية، داهمت مجموعة من الأشخاص حفل زفاف في القريتين، مطالبة المدعوين بالتوقف عن التدخين واستخدام النراجيل، ما تسبب بحالة من الدهشة والغضب بين الحضور. أما في مدينة أريحا في إدلب، فقد أقدمت قوى الأمن الداخلي على مداهمة حفل زفاف آخر، وصادرت معدات بحجة أنها “تُزعج الأهالي”.

ويصف الأهالي هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ للخصوصية وتدخل غير مبرر في تفاصيل الحياة الاجتماعية، مطالبين بوضع حد لما وصفوه بـ”التضييق الممنهج على الحريات الشخصية”.

وشهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في شكاوى السكان من تكرار مثل هذه التدخلات، التي تشمل مداهمات للمناسبات الاجتماعية وفرض قيود على أنشطة يومية، وسط تبريرات تُقدَّم باسم “الحفاظ على النظام العام” أو “منع الضوضاء”، لكنّها تعكس واقعاً مقلقاً من القيود المفروضة على الحياة المدنية، بحسب ما يؤكد عدد من الأهالي.