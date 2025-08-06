"محاولة انقلاب".. نجل نتنياهو يرد على صحفي بشأن احتلال غزة

A + A -

ردّ يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بقوة على مراسل عسكري، انتقد التصريحات والتسريبات التي تحدثت عن قرار القيادة السياسية احتلال قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد قال يائير في البداية إن وزير الدفاع يسرائيل كاتس هو من أصر على تعيين "إيال زامير" في منصب رئيس الأركان، وهو ما استجاب له نتنياهو.

وبعد ذلك، كتب يوسي يهوشواع، مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر منصة "إكس": إذا كان نتنياهو مهتما فعلا باتخاذ القرار الدراماتيكي والمثير للانقسام داخل الرأي العام الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة والمخيمات الوسطى، فعليه أن يقف ويوضح الثمن المتوقع من حيث أرواح الرهائن والجنود الذين سيسقطون، وأن يعلن تحمله المسؤولية الكاملة، رغم معارضة الجيش الإسرائيلي".

ولم يترك يائير ما كتبه يهوشواع يمر مرور الكرام، ورد عليه قائلا: "إذا كان من أملى عليك هذه التغريدة هو من نظن، فهذه تمرد ومحاولة انقلاب عسكري تليق بجمهورية موز في أميركا الوسطى خلال السبعينيات. هذا إجرامي تماما".

وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن يائير يشير إلى أن "زامير هو من أملى على الصحفي تلك التغريدة".

ويأتي كلام نجل نتنياهو في ظل تقارير عن خلاف بين رئيس الوزراء وزامير، بسبب معارضة الأخير لخطة احتلال كامل لقطاع غزة، وهو الأمر الذي أكدت الصحيفة أن وزراء الدفاع ورؤساء الأركان الذين عملوا سابقا مع نتنياهو قد انتقدوه.