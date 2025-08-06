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ويتكوف يصل موسكو... قبل دقّ جرس "مهلة ترامب"!

6
AUGUST
2025
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وصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، إلى مطار فينوكوفو في موسكو، في زيارة تأتي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا إلى ما بعد هذه الزيارة. ولم يتضح بعد ما إذا كان ويتكوف سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت تقترب فيه المهلة التي حدّدها ترامب لموسكو، والمقررة في 8 آب، لوقف الحرب في أوكرانيا.

 ووفق وكالة "تاس"، تعد هذه المرة الأولى في تاريخ روسيا الحديث التي تمر أكثر من ستة أشهر منذ تنصيب رئيس أميركي جديد من دون عقد قمة مع الرئيس الروسي، وسط تصاعد التوتر بين البلدين في الأسابيع الأخيرة.

 وكان ترامب قد أعلن إرسال غواصتين نوويتين إلى "منطقتين مناسبتين" رداً على تصريحات للرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، كما وجّه إنذاراً نهائياً إلى بوتين بضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا والتوصل إلى اتفاق سلام رسمي قبل 8 آب. وهدّد بفرض عقوبات جديدة ورسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تستورد النفط الروسي، وفي مقدمتها الصين والهند، إذا لم تستجب موسكو لمطالبه.

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