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نشرت وسائل إعلام سورية فيديو وصورا للحظة القبض على قاتل الفنانة ديالا صلحي الوادي، التي عثر على جثتها في منزلها بحي المالكي في دمشق أمس الاثنين.

ووثق نشطاء مواقع التواصل مقاطع قالوا إنها لحظة اقتياد القاتل لتمثيل جريمته في حي المالكي بدمشق، وسط متابعة أمنية مشددة.

وأمس الاثنين، قالت الداخلية السورية إنه بتتبع أبراج الاتصالات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة تم تتبع حركة الجاني والوصول إليه بشكل سريع وفي أقل من 24 ساعة على ارتكابه الجريمة وفراره.

ونشرت الداخلية صورا قالت إنها "للمجرمين اللذين أقدما على قتل المغدورة ديالا صلحي الوادي".

وذكر قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة أنه بعد جمع الأدلة ومراجعة كاميرات المراقبة ومقاطعة المعلومات، بينت التحقيقات الأولية أن المغدورة كانت تستعين بعاملة لأعمال التنظيف، اعترفت لاحقا بتنسيقها مع شخص آخر لقتل الضحية بدافع السرقة".

وأشار عاتكة إلى أنه تم توقيف المتورطين فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الملابسات كاملة تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء.

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