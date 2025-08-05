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خلاف عائلي يودي بحياة خمسة أشخاص

5
AUGUST
2025
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في جريمة شهدتها محافظة صنعاء شمالي اليمن، قُتل خمسة أشخاص، بينهم أحد أقارب الجاني، جراء خلافات عائلية، حيث أطلق المسلح النار بشكل عشوائي، ما أثار الرعب بالمنطقة وفجر موجة غضب واستنكار واسعة.

ووفق مصادر محلية، بدأت الجريمة إثر خلاف عائلي بين الجاني وزوجته، حيث توجه إلى منزل عمّه والد زوجته بعد أن رفض إعادة زوجته إليه، فأقدم على قتله، ثم خرج إلى الطريق العام في قرية "رُهم العليا" بمنطقة قاع القيضي جنوب صنعاء، وبدأ بإطلاق النار عشوائيًا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أبناء قريته، إضافة إلى أحد المارة من قرية مجاورة تدعى "حافد".

وأفادت إدارة أمن المحافظة، الخاضعة لجماعة الحوثيين، أن المتهم، ويدعى "م. أ. ج" أقدم على قتل عمه وأربعة أشخاص آخرين ولاذ بالفرار، قبل أن تتمكن قوات أمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين من تعقبه والقبض عليه.

وأوضحت أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجريمة جاءت نتيجة نزاع عائلي بين المتهم وعمه، مؤكدة إحالة الجاني للإجراءات القانونية تمهيدًا لمحاكمته.

يأتي هذا في ظل تزايد حالات العنف الأسري، وسط مطالبات شعبية بالحد من انتشار السلاح وضبط الجناة واتخاذ خطوات عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

 

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