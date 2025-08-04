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غزة.. 70 قتيلا منذ الفجر و"أوكسفام" تحذّر من إبادة جماعية

4
AUGUST
2025
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ما لا يقل عن 70 مواطنا، بينهم 37 من طالبي المساعدات الإنسانية، قتلوا وأُصيب العشرات بجروح متفاوتة، جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد.

 

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية وشهود عيان قولهم إم القوات الإسرائيلية استهدفت مجموعات من المدنيين خلال انتظارهم تسلّم مساعدات غذائية، ما أدى إلى مقتل 37 شخصا في مناطق متفرقة، بينهم 7 على الأقل في منطقة جنوبية قرب مدينة خان يونس، حيث تم إطلاق النار بشكل مباشر قرب محور موراغ.

 

أعلنت مصادر طبية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 60,839، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

 

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 149,588، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

وأضافت المصادر، أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة، في ظل انهيار المنظومة الصحية بشكل شبه تام، واستمرار الحصار المطبق ومنع دخول المستلزمات الطبية.

 

الناس يتضورون جوعا

 

وفي السياق، وصفت منسقة الشؤون الإنسانية في منظمة "أوكسفام" الدولية ما يجري في غزة بأنه "إبادة حقيقية"، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع، ولا يسمح حتى لموظفي الأمم المتحدة بالوصول لتقييم الوضع الإنساني الكارثي.

 

وقالت المنسقة في تصريحات صحفية: "في غزة، هناك أشخاص يتضورون جوعًا حتى الموت".

 

وأضافت: "يموت المرضى بسبب نقص الأدوية ومنع إدخال المستلزمات الطبية.. وأن ما يحدث ليس أزمة إنسانية فحسب، بل جريمة مستمرة تتطلب تدخلًا دوليًا فوريًا".

 

ودعت إلى ممارسة ضغط دولي حقيقي على الاحتلال لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات، وضمان حماية المدنيين والمؤسسات الإنسانية العاملة في القطاع.

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